LES PASSIONS IBERIQUES DE COCTEAU

Depuis son ouverture en 2011, le musée Jean Cocteau collection Séverin Wunderman, temple dédié au Prince des poètes, propose au public de découvrir l’œuvre du maître à travers ses propres travaux mais aussi et surtout par le prisme des nombreuses amitiés qu’il avait tissées au fil du temps.

Des rencontres en voyages, Cocteau a construit et enrichi son art au contact d’autres grands noms de la scène artistique de son époque.

Aujourd’hui, il convie dans son antre le peintre et sculpteur Raymond Moretti et le photographe Lucien Clergue pour une séance souvenir autour d’une passion commune.

L’exposition « Toro, gitan, flamenco » se tiendra du 23 mars au 7 mai 2017, rétrospective des œuvres de ce trio de maîtres, , véritables hymnes couchés sur papier en hommage à cette Espagne-poète, aux couleurs et aux rythmes enchanteurs.

Le parcours muséogaphique se fera très visuel, entre dessins et tapisseries, illustrations, photographies et entraînera les visiteurs, amateurs et passionnés, néophytes et avertis, à la découverte des accents chantants et des scènes pittoresques de la péninsule ibérique.

MUSEE JEAN COCTEAU COLLECTION SEVERIN WUNDERMAN

EXPOSITION « TORO, GITAN, FLAMENCO »

Du 23 mars au 7 mai 2017

Tous les jours sauf mardis et 1er mai, de 10h à 18h

Tel / 04 89 81 52 50