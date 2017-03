Exposition “Regards sur les collections asiatiques” Palais de Carnolès

Le chantier des collections, initié en 2016 au palais de Carnolès musée des Beaux-Arts, a révélé bien des trésors. Aujourd’hui, de petites merveilles, trop longtemps enfouies à l’abri des regards dans la pénombre des réserves, se révèlent au grand public. Elles font en effet l’objet d’une exposition exceptionnelle, qui plonge les visiteurs au cœur des arts asiatiques.

Issue de trois dons majeurs, ceux du Général Henry Nicolas Frey, du Général Gheorghe Bagulescu et de l’ambassadeur Marcel Flory, cette sélection de pièces emportera les amoureux de l’art vers un ailleurs enchanteur, forcément oriental. Du 5 novembre au 30 avril 2017, les estampes japonaises investissent ainsi l’ancien palais des princes de Monaco. Ces œuvres, dont une grande partie est datée des XVIIIe et XIXe siècles, côtoient des peintures chinoises, indiennes et balinaises réalisées entre le XVe et le XXe siècle. Mais aussi de la céramique ainsi que du mobilier usuel chinois et japonais. L’occasion de (re)découvrir un art à la fois riche et épuré, réaliste et symbolique, apaisant et lumineux, qui nous interroge sur le monde et la nature.

Palais de Carnolès – musée des Beaux-Arts

3 avenue de la Madone



Du 5 novembre 2016 au 30 avril 2017



Tous les jours sauf mardis et jours fériés



De 10h à 12h et de 14h à 18h – Tarif : 3€



Renseignements : 04 93 35 49 71