En ce lundi matin, le soleil est de retour, et ça tombe bien! Dès le 1…

En ce lundi matin, le soleil est de retour, et ça tombe bien! Dès le 1er avril, la Ville de Menton reçoit la première édition du Festival des Jardins de la Côte d’Azur dans les jardins Biovès.



Le #FestivalJardins06, c’est un IN de concours de jardins éphémères. Aujourd’hui, découvrez « L’Îlot Gourmand » des Potageurs / Nommos !

Le jardin comestible méditerranéen est un éveilleur de sens. Il recrée du lien, par les sens, entre les habitants des villes et la Méditerranée. Entre le ciel d’Azur, la mer turquoise, les vallées et les montagnes, les Alpes-Maritimes nourrissent un lien puissant entre ses habitants et les milieux naturels. L’Îlot Gourmand est un concentré de toutes ces richesses afin d’offrir à déguster, à sentir, à toucher les textures et les couleurs qui forment le paysage de la Côte d’Azur.

Découvrez ce jardin au cœur du Jardin Biovès de Ville de Menton dès le 1er avril !

