Décoratrice d’Art : Sylvie Martignat repond aux questions de Radio Top Side.

Sylvie, partenaire de Radio Top Side vous avez obtenu le diplôme de peintre en bâtiment, artiste et artisan en même temps ?

En effet, dans le courant du mois de décembre 2011, j’ai obtenu le diplôme de peintre en bâtiment. Pendant toute ma formation, j’observais tout en détail et avec beaucoup de curiosité car bien évidemment les techniques que l’on m’a enseignées m’ont permis de progresser et d’apporter un plus dans les techniques artistiques que je maîtrisais déjà. Ainsi, je suis désormais spécialisée dans la pose de tapisserie, la toile de verre, tous les travaux de rénovation (enduit, ratissage, etc.) et bien entendu la peinture (stucco vénitien, produits talochés, peinture au spalter, etc.).

Je suis en mesure aujourd’hui de réaliser pour vous des travaux artistiques ainsi que des travaux artisanaux. Peu importe la demande, chaque travail est empreint de minutie et de technicité.

Votre passion pour la décoration et la peinture a débuté de quelle manière ?

J’aime l’art depuis mon enfance et j’ai évolué avec mes propres moyens.

A l’âge de 16 ans, je rencontre mon conjoint qui est agréablement étonné de la qualité de mes esquisses et dessins de l’époque (peinture d’une tahitienne sur une voiture, un Waikiki sur la façade de la maison familiale, une femme aux traits d’adolescente).

Vous avez aussi une technique très affutée en matière de craies pastel. ..

En 1994, mon compagnon m’offre mes premières craies de pastels sec (le pigment de la peinture à l’huile). Je me lance alors dans la création de tableaux sur le thème de la Provence. Au fur et à mesure que ma technique et mon imagination se développent, je me procure de plus en plus de craies pour créer aujourd’hui des tableaux de plus en plus harmonieux, affinés et aux styles éclectiques.

Quand avez-vous débuté vos premières expos ?

Je débute en me livrant au public en exposant à la mairie de Lyon Vème. Mon objectif est d’être présente au « Marché de la Création ». Face à une redoutable commission de dix juristes, un accord pour 4 années m’est octroyé.

Assoiffée de nouvelles découvertes, je migre vers d’autres horizons. Avec craies et pinceaux de peinture dans ma gibecière, je me lance à l’assaut de la belle Provence : Les Baux-de-Provence, Saint-Rémy, Mollans-sur-Ouvèze, Montélimar, Vaison-La-Romaine…

Là-bas, sur ma chaise en osier, à l’ombre d’une pergola et à l’abri du soleil méridional, j’expose au marché « Les Peintres dans la Rue » pour vendre mes premières peintures.

A Mollans-sur-Ouvèze , je remporte le 3ème prix du public de peinture sur 165 candidats. Je gagne d’autres trophées à Pierrelatte et à l’occasion d’expositions locales de peinture (déco).

Vous êtes une artiste et une décoratrice très « branchée » pour le monde des sports mécaniques ?

En 1999, je fais une chute sur mon bolide à deux-roues. Il me vient alors l’envie de rendre hommage aux sports mécaniques (moto, Formule 1, karting) en els croquants sur des peintures. Ainsi, je conçois l’affiche d’un des plus grands salons de moto de Lyon (Halte Tonygarnier). Content de mon travail, il m’invite à présenter mes travaux de peinture dans sa galerie (je fais alors la rencontre de Jean-Pierre Goy, la doublure de 007, Bruno Camozzy, champion de trial, Christian Laveille, etc. ).

Forte de ces rencontres, je suis invitée d’honneur pour présenter mes dessins aux «Finales des Championnats de France de Super Motard ». Dans mes temps perdus, je crée des logos (club de moto de Bourgoin-Jallieu – alcoloos Angels), affiches, enseignes (magasin de prêt-à-porter à Pont-de-Beauvoisin).

Vous avez créé l’évènement en 2007 en créant un timbre pour la principauté de Monaco. Pouvez-vous nous en dire plus ?

J’ai la chance de vivre sur la Côte d’Azur (Menton) à 15 minutes de la prestigieuse Principauté de Monaco. En 2007, j’adresse un courrier à SAS Le Prince Albert II pour lui présenter mes tableaux ayant pour thème la Formule 1.

Apparemment touché, il en fait parvenir une copie à feu M. Jean Fissore, directeur de l’Office des Timbres et de la Monnaie de la Principauté de Monaco. Ce dernier me contacte et me lance un défi : créer des maquettes à l’encre de chine. L’événement est le centenaire de la création de l’hélicoptère en 1905 par Maurice Léger.

Il m’accorde trois semaines de délai à l’issue duquel je dois présenter trois esquisses. Un vrai défi pour moi…qui n’a aucune notion des techniques employées pour des croquis à l’encre de Chine.

Je suis finalement sélectionnée par SAS Le Prince Albert II pour l’édition du timbre qui marquera l’évènement.

Vous vous diversifiez de plus en plus : déco, peinture, sculpture; fresque. Quelles sont les nouveautés auxquelles vous vous êtes attaquées ?

Jamais rassasiée de nouvelles découvertes techniques, je découvre le dépolissage de miroir. Je représente des silhouettes et constructions de villes : New York, je reproduis une enseigne pour un restaurant (Le Bonobo) et pleins d’autres travaux annexes…

J’innove en m’attaquant aux techniques pour travailler le siporex (scènes et décors d’Égypte). Puis c’est au tour de panneaux en PVC à me livrer leurs secrets (cartes à jouer dominée par les facéties d’un joker).

Depuis plusieurs mois, je mets en scène mon savoir-faire et mon imagination pour personnaliser par des décorations murales des intérieurs chez des particuliers ou pour des locaux d’associations. Je m’inspire bien entendu des desideratas de mes clients. Mais mixés avec mes inspirations et mes envies du moment, on aboutit ensemble à des résultats où les demandeurs n’ont eu qu’à se réjouir. La palette s’étend de scènes urbaines ou de paysages (New-York, Paris, Londres, Mexique, etc.), fresques grecques ou classiques, chambres d’enfants et d’adolescents (chat, dragon, arbres imaginaires, tags, poisson, animaux, fleurs, zen…), salon (stucs, peinture sablé + thème demandé. De par mes techniques éclectiques, je réponds à tous les styles que l’on me suggère.

Je personnalise et rénove également des meubles avec différents décors et styles. J’ai utilisé l’aérographe sur un véhicule utilitaire (Bip-Bip), j’ai tagué une remorque de planche à voile.

Parlez-nous de cette invention : la peinture fluo ?

Je suis fière d’avoir inventé et mis au point un style de peinture acrylique en utilisant du fluorescent. Ce dernier est mis en valeur par le biais de spots et/ou des lumières bleues. Positionnés astucieusement sur différentes parties du dessin, on en fait ressortir les contours ou certains détails. C’est très design et très agréable à contempler.

On termine cette conversation. Que souhaitez-vous dire à nos auditeurs ?

Je vous invite ainsi à me contacter pour créer une œuvre dans le style que vous souhaitez. Je la personnaliserai en fonction de vos vœux ou peut-être laisserez-vous mon imagination faire tout le job, de la conception à la finalisation de l’œuvre.

Je vous souhaite une bonne visite de mon site web.

P.S. : Je me déplace dans toute la région Côte d’Azur (Alpes-Maritimes 06, Var 83), de Cannes à Monaco et de Menton à Saint-Tropez pour répondre à vos souhaits. Mes devis sont entièrement gratuits. Les tarifs sont calculés au plus juste en fonction des travaux à réaliser.

Contact : pacogigi@hoitmail.com