Crosscall lance un nouveau smartphone pour les sportifs de l’extrême

La marque française revient avec un nouveau terminal tout-terrain, le Trekker-X3.

Parce qu’il ne trouvait pas de smartphone répondant à ses attentes de sportif amateur, Cyril Vidal a créé sa propre marque, avec des téléphones adaptés à l’outdoor. Le Tekker-X3 est le dernier né de la marque Crosscall. La principale caractéristique de ce téléphone tient en un mot, la solidité. «On peut les jeter par terre, ils résistent», glisse David Eberlé, vice-président de Crosscall, joignant le geste à la parole, avant d’ajouter «mais ne le dites pas trop, nous ne voudrions pas que nos clients le fassent».

Le Trekker-X3, comme les autres smartphones de la marque, ne brille pas par sa finesse. Son design met en avant sa robustesse. Il est aussi étanche (IP67). C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il se recharge par induction, pour éviter les câbles et les petits capuchons amovibles de protection, qui finissent par se détacher. «Nous avons aussi voulu monter en gamme avec des caractéristiques techniques plus poussées» ajoute David Eberlé, ancien président de Samsung Electronics France. Le Treeker-X3 est 4G. Il est doté d’un écran renforcé, full HD, d’une batterie d’une autonomie «étendue» (comprendre au moins une journée).

Avec ce nouveau téléphone, Crosscall espère accélérer encore sa croissance. L’entreprise basée à Aix-en-Provence a vendu quelque 200.000 téléphones en 2015, puis 250.000 en 2016 pour un chiffre d’affaires qui est passé de 17 à 30 millions d’euros. La marque a séduit les amateurs de sports extrêmes ou d’extérieur, mais aussi les travailleurs en milieux exposés, comme le bâtiment et les plates-formes pétrolières. Conçus pour résister à l’eau, à la poussière, aux chocs et aux chutes et vendus entre 300 et 500 euros, ils ont trouvé leur public.