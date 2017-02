Changer de banque devient simple comme bonjour.

À partir du lundi 6 février, les particuliers peuvent demander à la banque de leur choix de prendre en charge gratuitement toutes les opérations de transfert de comptes. Mais cela ne concerne pas les produits d’épargne.

C’est une disposition de la loi Macron qui était passée relativement inaperçue. Et qui entre en vigueur le 6 février. Pour changer de banque, il suffit désormais de signer à la nouvelle enseigne de son choix un « mandat de mobilité » qui lui donnera pouvoir d’effectuer toutes les formalités nécessaires au transfert.

La mise en application de ce « mandat de mobilité » constitue l’aboutissement d’un effort amorcé par les pouvoirs publics dès 2004 pour faciliter la mobilité bancaire en France et dynamiser la concurrence entre enseignes.

En 2005, le secteur bancaire avait pris une première série d’engagements en ce sens. Puis la loi « Consommation » du 17 mars 2014, dite loi Hamon, a imposé aux banques de fournir gratuitement à leurs clients un certain nombre de services censés les aider à organiser cette mobilité.

Un « plus » pour le consommateur

Mais ces dispositions n’ont pas vraiment été suivies d’effet. Cette année, le « mandat de mobilité » vient donc apporter un « plus » en faveur du consommateur puisqu’elle le déleste des formalités – très dissuasives – nécessaires au changement. Ces mesures seront-elles de nature à le convaincre de jouer davantage de la mobilité qui ne dépasse pas 4,5 % en France, contre 9 à 10 % ailleurs en Europe ?

Les banques ne se disent pas inquiètes des mouvements qui pourraient intervenir sur leurs comptes de dépôts. « Une faible mobilité constitue un indice de satisfaction de la part des clients, commente Pierre Bocquet, responsable de la banque détail et en ligne à la Fédération bancaire française, et les banques ont tout intérêt à cette mobilité parce qu’elles sont toutes à la recherche de nouveaux clients. »

Des frais qui explosent

Pourtant, un sondage effectué en janvier 2017 par Opinion Way, pour la banque en ligne Fortuneo, montre que 20 % des usagers bancaires (et même 33 % chez les plus hauts revenus) auraient l’intention de changer d’établissement dans les douze mois qui viennent.

Parce qu’ils ont perdu confiance en leur banque, souhaitent bénéficier d’un meilleur service, d’une meilleure relation client et avoir accès à des produits plus performants. Mais surtout dans l’espoir de faire quelques économies. Car les frais bancaires pèsent de plus en plus lourd dans le budget des ménages.

L’association de consommateurs CLCV et le comparateur Panorabanques estimaient, en janvier, que ces frais ont atteint en moyenne 193,80 € par an, voire 207 € selon l’UFC-Que choisir. Notamment en raison de l’explosion des frais de tenue de compte et d’augmentations ciblées. Ce qui représente, depuis 2013, une progression trois fois plus rapide que l’inflation (7 % contre 2 %).

Savoir faire jouer la concurrence

Incontestablement, la situation évolue. L’agressivité commerciale des banques en ligne, qui ont déjà mis en place des promotions pour séduire les candidats au mouvement, et l’arrivée de nouveaux prestataires tels Orange Bank – la banque en ligne de l’opérateur téléphonique Orange, qui annonce son entrée dans les semaines à venir en brandissant l’arme des prix –, pourraient rebattre les cartes. Comme l’a fait Free dans la téléphonie.

Pour aider les postulants à mettre leur projet de mobilité à exécution, les organismes de consommateurs leur donnent les moyens de faire jouer la concurrence. Outre un kit de décryptage de la nouvelle réglementation, l’UFC-Que choisir met à leur disposition un comparateur de tarifs et plaide auprès des pouvoirs publics pour un système de portabilité tel qu’il existe dans la téléphonie mobile.

Les produits d’épargne et les prêts écartés

Enfin, l’association de consommateurs déplore que cette loi Macron ne réponde pas « aux entraves les plus redoutables à la mobilité bancaire, à savoir les engagements de domiciliation des revenus dans le cadre d’un crédit immobilier ainsi que les coûts de transfert des produits d’épargne ».

Le service de mobilité bancaire ne concerne en effet que les comptes de dépôt (comptes courants) ainsi que de paiements ouverts auprès de prestataires de services de paiement comme Paypal, Skrill… À l’exclusion des comptes d’épargne réglementés (PEL, CEL…), des PEA et autres assurances-vie ainsi que des crédits (immobiliers et à la consommation) qui ne peuvent être transférés vers une nouvelle banque par le biais de ce dispositif.

Mobilité bancaire, mode d’emploi

À partir du 6 février, tout particulier qui souhaite changer d’établissement bancaire doit simplement signer à la nouvelle enseigne de son choix un « mandat de mobilité » pour que cette dernière effectue toutes les formalités nécessaires au transfert. Les sociétés et associations ne sont pas concernées.

La nouvelle banque informe alors son nouveau client des opérations qui feront l’objet du transfert (prélèvements, virements permanents, chèques non encore débités au cours des treize derniers mois) ainsi que des noms des émetteurs concernés, qu’elle se charge de contacter. Ces émetteurs, eux, avertissent le client de la date à partir de laquelle les opérations seront effectuées sur son nouveau compte. Le tout en vingt-deux jours ouvrés au maximum, à partir de la signature du mandat de mobilité.

L’usager pourra ensuite, s’il le souhaite, clôturer son ancien compte. Son ancienne banque le tiendra informé, pendant les treize mois qui suivront, des opérations qui se présenteraient sur son ancien compte.