Bye Bye 2016 et Bienvenue 2017 ! En ce 1er janvier, toute l’équipe de Radio Top Side tient à vous présenter ses vœux pour la nouvelle année ! Bonne année, bonne santés et bonne musique ! Eh oui, en 2017 on a pas fini de vous faire rêver en vous proposant une programmation toujours plus riche.Bonne année 2017 et à très vite sur Radio Top Side !

L’équipe.