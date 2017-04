ARIGATO MASSAÏ « Horizons » – deuxième EP Sortie le 19 Mai 2017

La nouveauté sur Radio Top Side

LA CULTURE DE LA RENCONTRE

Les chemins de Raphael Aucler et Victor Belin se croisent pour la première fois en 1999. Chacun de leurs cotés, les deux multi-instrumentistes passent le début des années 2000 à affuter leurs lances de professionnels des studios auprès d’artistes comme Sporto Kantes, Claude Nougarro, Noir Désir…

C’est en 2014 que, forts de 15 années d’expérience de réalisateurs sonores, le duo décide de faire naitre Arigato Massaï. Au delà d’une rencontre de cultures, ce nom évoque surtout une certaine culture de la rencontre.

Rencontre entre Raphael et Victor, entre sonorités électroniques et feeling acoustique, entre le groupe et les différents collaborateurs avec qui ils donnent vie à leurs compositions. On retrouve cet élément fondamental dans l’EP Waifu Material (2015) et le single « Don’t Let Go » (2016) où se mêlent mélodie accrocheuses et arrangements millimétrés.

Arigato Massaï a joué aux côtés de Synapson fin 2016 en France.

Horizons, leur second EP, est à paraitre le 19 mai 2017 sur le label Diez Music avec pour premier extrait le titre « Later » en featuring avec Flo Malley.