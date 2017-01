84ème Fête du Citron® « Broadway » – 11 février-1er mars 2017

Après un triptyque consacré à Jules Vernes (2013-2015), la Ville de Menton et son Office de Tourisme ont initié en 2016 une nouvelle série dédiée à des villes célèbres pour leur art majeur. Après Cineccittà et le cinéma italien l’an dernier, Broadway et les comédies musicales constituent le deuxième volet de cette trilogie.

Après l’Italie, nous traversons l’Atlantique, direction les États-Unis pour croquer la Grosse Pomme à pleines dents. Parti vivre le rêve américain, John Lemon vous invite à déambuler le long de la célèbre avenue new-yorkaise et à (re)découvrir avec lui les plus célèbres comédies musicales, des années 30 jusqu’à nos jours.

Que le spectacle commence * !

Broadway à Menton, c’est l’occasion de chanter sous le soleil comme d’autres sous la pluie, de plonger avec Mary Poppins au cœur du music-hall, de croiser Dorothy et son fidèle Toto au détour de l’allée de briques jaunes ou encore, d’être invité au bal annuel des Cats. Du 11 février au 1er mars 2017, entrez en scène et devenez la vedette de votre comédie musicale favorite.

Le lever de rideau de ce spectacle musical se fera exceptionnellement à la nuit tombée, le premier Jardin de lumières ouvrant ses portes le vendredi 10 février, à 20h30, pour une découverte en avant-première de la 84e édition de la Fête du Citron®.

Samedi 11 février, dès 14 heures, les premiers visiteurs pousseront les portes des Jardins Biovès pour découvrir les motifs d’agrumes qui célèbreront les personnages et les airs emblématiques de la scène new-yorkaise. Et le soir venu, révisez vos classiques puis mettez-vous sur votre trente-et-un…la plus lumineuse des avenues de Manhattan vous attend pour une représentation à la belle étoile grâce aux Jardins de lumières (10, 17 et 24 février à 20h30). Sous le feu des projecteurs, les décors d’agrumes s’illumineront et donneront vie aux plus grandes stars du box-office à l’instar de Liza Minnelli, Fred Astaire ou encore Gene Kelly. Une promenade magique au clair de lune.

Mais que serait la Fête du Citron® sans ses Corsos des fruits d’or ? Un rendez-vous incontournable, grâce auquel l’évènement est devenu l’un des plus importants de la Côte d’Azur ! Les spectateurs pourront assister au spectacle de diverses troupes musicales et aux performances d’artistes saltimbanques qui se produiront entre les chars d’agrumes. Les parades se déclineront en deux corsos nocturnes les jeudis 16 et 23 février à 20h30, suivis d’un feu d’artifice. Le décor est planté, il ne vous reste qu’à réserver vos places car cette 84e Fête du Citron® sera, à n’en pas douter,

Les temps forts de la fête

Vendredi 10 février, à 20h30 : préouverture avec le premier Jardin de Lumières

Samedi 11 février à 11h : Inauguration

Du 11 février au 1 er mars : visite des Jardins Biovès – exposition des motifs d’agrumes

mars : visite des Jardins Biovès – exposition des motifs d’agrumes Dimanche 12 février, à 14h30 : Corso des fruits d’or

Jeudi 16 février, à 21h : Corso nocturne (suivi d’un feu d’artifice)

Vendredi 17 février, à 20h30 : Les Jardins de Lumières

Dimanche 19 février, à 14h30 : Corso des fruits d’or

Jeudi 23 février, à 21h : Corso nocturne (suivi d’un feu d’artifice)

Vendredi 24 février, à 20h30 : Les Jardins de Lumières

Dimanche 26 février, à 14h30 : Corso des fruits d’or

Les chiffres clés d’un évènement unique au monde

20 jours de fête

240 000 spectateurs en moyenne chaque année

10 chars et 10 scènes dans les jardins

400 intervenants

Plus de 20 000 heures de travail des équipes, essentiellement municipales

12 personnes mobilisées chaque jour pour changer les fruits détériorés

140 tonnes d’agrumes pour les jardins et les chars (approvisionnement oranges et citrons) en provenance d’Espagne

Jusqu’à 18 tonnes de fruits pour les motifs les plus imposants

10 tonnes d’agrumes supplémentaires pour le remplacement des fruits abîmés

Plus de 750 000 élastiques pour l’accroche des fruits

45kg d’oranges ou 30 kg de citrons sont nécessaires pour recouvrir 1m2

Entre 6 et 8 km de buis tressés

15 tonnes d’acier

Ce sont également plus de 1200 artistes, danseurs et musiciens qui se produisent pendant toute la durée de l’évènement.

Programme complet sur www.feteducitron.com et sur l’appli de la fête

* Que le spectacle commence (All That Jazz) est un film musical américain de Bob Fosse, sorti en 1979.

** Mary Poppins est un film musical américain de Robert Stevenson, sorti en 1964.