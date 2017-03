10ème Forum de l’Emploi au Palais de l’Europe à Menton mercredi 15 mars 2017

Lors de cette édition anniversaire du Forum de l’emploi, un focus sera mis sur l’action municipale en matière d’aide à la recherche d’emploi des jeunes dans le bassin mentonnais. Une charte d’engagement sera signée entre la Ville et différents partenaires clés.

Dix ans déjà que le Forum de l’emploi et de la formation professionnelle s’installe au palais de l’Europe une fois par an. Organisée par le service Jeunesse et son Bureau information jeunesse (BIJ), en partenariat avec Pôle Emploi et la Mission Locale Est 06, cette manifestation est destinée aux jeunes en recherche d’orientation et/ou de formation ainsi qu’aux demandeurs d’emploi (toutes catégories confondues). L’occasion pour toutes ces personnes d’aller à la rencontre des quelque quatre-vingts intervenants professionnels des secteurs public et privé afin d’obtenir des réponses sur l’accompagnement à l’emploi, la formation, la création d’entreprise ou encore la mobilité internationale.

Animations et ateliers

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront participer à plusieurs ateliers, tels que le « Job dating », le « CV Tube » (CV vidéo) ou encore le « Bar à CV ». Du côté des nouveautés 2017, Pôle Emploi expliquera comment valoriser son image, la Mission Locale Est 06 animera des conférences-débats sur le dispositif Garantie jeune et le Service civique. Et pour fêter cette décade, les organisateurs diffuseront les offres d’emploi sur écran géant aux côtés d’une rétrospective du Forum.

Signature d’une charte pour l’emploi

Initié par la Ville, ce Forum de l’emploi a pour objectif de permettre aux jeunes et aux personnes en recherche d’un emploi dans le bassin mentonnais de se rencontrer et de candidater directement auprès de plusieurs employeurs et organismes de formation. Mais afin de poursuivre cet objectif tout au long de l’année – et d’être ainsi encore plus efficace – la commune a souhaité la création d’un partenariat entre la Ville et les entreprises et organismes de formation qui soutiennent son action. Intitulée « Mobilisation pour l’emploi et la formation professionnelle », cette charte sera signée lors du 10e Forum de l’emploi.

Pass Réussite

Pour la Ville, cette charte s’inscrit dans la continuité de sa politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes puisque face au taux de chômage élevé des Français de moins de 25 ans, elle a créé son Pass Réussite. Dispositif qui offre aux jeunes la possibilité de réussir leur vie professionnelle en leur mettant le pied à l’étrier par le biais de stages conventionnés avec les établissements scolaires, mais aussi par l’intermédiaire de contrats aidés, classiques ou encore d’emplois saisonniers. Depuis sa mise en place, la commune embauche annuellement entre 150 à 200 jeunes. « Une intégration dont l’axe majeur repose sur le tutorat, la transmission entre les générations car environ 20% des effectifs vont partir à la retraite dans les années à venir. L’objectif est d’assurer la transmission de leur savoir et de leur savoir-faire », souligne le Député-Maire.

FORUM DE L’EMPLOI / 10ème édition

Mercredi 15 mars 2017

Palais de l’Europe / 9h30 à 16h30